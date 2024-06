Emperor One Direction — Xi Jinping

指明方向

指明帝 zhǐmíng dì: From 2015, Chinese state media has repeatedly declared that Xi Jinping is a leader who ‘indicates the way ahead’ 指明方向 not only for China, but for the whole world.

As a result, Xi’s mockingly referred to as ‘Emperor Director’ or ‘Emperor Indicator’. We have previously translated 指明帝 zhǐmíng dì as ‘Emperor Do It My Way’. See You Should Look Back, 1 February 2022.

We have previously noted other popular terms for China’s leader coined over the past decade. They include titles that reflect Xi Jinping’s authoritarian lineage, such as:

習特勒 Xi-tler;

習奧塞斯庫 Xi’aușescu (after the Romanian dictator Nicolae Ceaușescu who was executed in 1989);

習列日涅夫 Xirezhnev (after Leonid Ilyich Brezhnev, the General Secretary of the Soviet Communist Party of the Soviet Union from 1964 to 1982 who oversaw years of stagnation); and,

習武帝 Xi the Martial Emperor (after Wudi of the Han dynasty).

(One correspondent who is fluent in Russian, Japanese and English suggests adding ‘Dzer-Xi-nsky’ to this noxious list, in remembrance of the Chekist ‘Iron Felix’ Dzerzhinsky.)

Other nicknames / sobriquets 綽號 chuòhào that the online masses have devised for Xi Jinping include:

一級築牆士、超高學歷大學士、小學生(小學博士、初中博士)、總加速師(Chief Acceleration Officer,簡稱CAO,音同「肏」)、習豬頭、習遠平、習特勒、習歪頭、習柿子、小熊維尼(習維尼、习噗噗、噗噗熊)、習包子、射精平 、慶豐帝、習惠帝、崇皇帝、刁近平、習大犬(含習太大、習太太、習人夫、習天天、習小小等關聯字改編)、刃近平、細頸瓶(吸精瓶)、撒格爾王、不換肩、扛麥郎、大撒幣、翠翠、寬衣帝、習一尊、習禁評、袁二(袁世凱二號或袁世凱二世)、雜種書記(粤拼:zaap6 zung2 syu1 gei3,在粵語中與“習總書記”同音)、奭(shì,象形字,一人扛两百斤粮食)、勾邁傘(或刁邁乎,為象形字)等等。

— from Appendix XV, Xi the Exterminator & the Perfection of Covid Wisdom in Xi Jinping’s Empire of Tedium, 1 September 2022

Below we offer a partial list of the times that Chinese state media have reported that Xi Jinping has pointed people in the right direction. Compiled from reports published in People’s Daily and by Xinhua News Agency this list was published by Teacher Li is Not Your Teacher.

— Geremie R. Barmé

Editor, China Heritage

1 June 2024

Source: 墙国荒诞字(@xingzhe),2024年6月1日

I am the way and the truth and the life

有网友初略统计了国家主席习近平这些年一共指明了多少方向。内容统计自新华网和人民日报。

2015年11月12日 为股票市场未来发展指明方向

2016年3月6日 为民营经济指明方向

2016年4月19日 为网民留言办理工作指明方向

2016年4月22日 为中国未来互联网发展指明方向

2016年5月25日 为东北调结构指明方向

2016年5月27日 为农业供给侧改革指明方向

2016年9月6日 为世界经济指明方向规划路径

2016年9月25日 为教育改革指明方向

2016年12月28日 为全面深化改革指明方向

2017年4月16日 为全面深改新形势指明方向

2017年5月2日 为中国青年人指明方向

2017年5月3日 雄安新区医疗教育资源配套指明方向

2017年7月2日 为香港未来发展指明方向

2017年7月2日 为推进“一国两制”伟大实践指明方向

2017年7月19日 为我国金融工作的健康发展指明方向

2017年11月28日 为解决就业问题指明了方向

2018年4月18日 为网络强国到数字中国指明方向

2018年4月27日 为长江经济带发展指引方向

2018年5月28日 为科技人才指明方向

2018年5月28日 为科技创新“排头兵”指明方向

2018年5月30日 为上合组织发展指明方向

2018年6月22日 为中国特色大国外交指明方向

2018年7月9日 为共青团工作指明方向

2018年10月13日 为国企改革指明方向

2018年12月14日 为新时代改革开放指引方向

2019年1月3日 为新时代两岸关系发展指明方向

2019年1月21日 为干部队伍建设指明方向

2019年4月26日 为一带一路高质量发展指明方向

2019年6月4日 打造现代版”富春山居图”指明总方向

2019年7月30日 为新时代党内政治文化建设指明方向

2019年8月5日 为中国与世界发展指明新方向

2019年12月21日 为澳门指明方向

2020年4月15日 为构筑“人民防线”指明方向

2020年4月20日 为当前网信工作指明方向

2020年6月12日 为文化和自然遗产保护工作指明方向

2020年6月23日 “后疫情时代”中欧关系指明方向

2020年7月12日 为海洋经济指明方向

2020年7月22日 为中国经济如何乘风破浪指明方向

2020年8月22日 为加快建设美好安徽指明方向

2020年8月28日 为新时代西藏发展指明方向

2020年9月9日 为应对全球挑战指明行动方向

2020年9月14日 为科技创新指明方向

2020年9月22日 为联合国的未来指明方向

2020年9月30日 为建设中国特色考古学指明方向

2020年11月08日 为中国实现高质量发展指明方向

2020年11月24日 为重塑后疫情时代的世界指明方向

2020年12月18日 为中国经济发展指明方向

2020年12月30日 为推进以人为核心的新型城镇化指明方向

2021年1月7日 为建设更加美好的世界指明方向

2021年1月28日 为网信事业发展指明方向

2021年2月9日 为中国-中东欧国家合作指明方向

2021年3月9日 为新时代卫生健康工作指明方向

2021年3月16日 为科技创新指明方向

2021年4月21日 为人类社会前行指明方向

2021年5月16日 为推进南水北调后续工程高质量发展指明方向

2021年7月1日 为中俄关系长远发展指明方向

2021年7月1日 为党的建设新的伟大工程指明方向

2021年7月16日 为亚太未来发展指明方向

2021年7月16日 为新时代西藏发展指明方向

2021年7月30日 为如何实现建军一百年奋斗目标指明方向

2021年8月11日 为新时代党内法规制度建设指明方向

2021年8月28日 为做好新时代民族工作指明方向

2021年9月15日 为体育强国建设指明方向

2021年9月23日 为团结抗疫指明方向

2021年9月23日 为新时代人才工作指明了前进航向

2021年10月12日 为开启人类高质量发展新征程指明方向

2021年10月12日 为共同构建地球生命共同体指明方向

2021年11月13日 为做好新时代对台工作指明方向

2021年10月15日 为新时代发展人大制度完善人大工作指明方向

2021年10月17日 为网络安全指明方向

2021年10月19日 如何开启人类高质量发展新征程,习近平指明方向

2021年10月25日 “世界怎么了,我们怎么办” 总书记指明了方向

2021年11月3日 为应对气候挑战指明方向

2021年11月3日 为坚持科技自立自强指明方向

2021年11月3日 为如何铸就国之利器指明方向

2021年11月7日 为外交思想的世界感召力指明方向

2021年11月13日 为做好新时代对台工作指明方向

2021年12月3日 为新时代中非合作指明方向

2021年12月3日 近平为法治中国建设指明方向

2021年12月6日 为推动全球合作发展指明方向

2022年3月20日 统筹疫情防控和经济社会发展指明方向

2022年4月14日 为科学精准防疫指明方向

2022年4月15日 筑牢国家安全基石 习近平指明方向

2022年4月22日 大道笃行系苍生——习近平生态文明思想为可持续发展指明方向

2022年4月22日 为世界走出困境指明了方向

2022年5月6日 为科技自立自强和科技强国建设指明了方向

2022年5月18日 为文博事业发展指明方向

2022年5月21日 为推动亚洲与世界和平发展指明方向

2022年5月26日 推进新时代公安队伍建设 习近平指明前进方向

2022年5月27日 心贴近人民 习近平为加强改进信访工作指明方向

2022年5月29日 如何把中国文明历史研究引向深入?习近平指明方向

2022年6月25日 为全球发展指明方向

2022年6月28日 为武夷山的茶产业发展指明了方向

2022年7月03日 为新一届特区政府施政指明方向

2022年7月13日 把握信息革命历史机遇,习近平总书记指明方向

2022年7月17日 为新时代治疆指明方向

2022年7月22日 为非洲抗疫指明方向

2022年8月1日 为新时代文化发展指明方向

2022年8月26日 为维护世界和平指明方向

2022年9月12日 为我国科学技术发展指明方向

2022年9月25日 为开辟国与国交往新路指明了方向

2022年10月13日 为破解全球安全难题指明了方向

2022年10月18日 为人类发展进步指明了前进方向

2022年10月29日 为人类社会走向和平繁荣指明了正确方向

2022年11月10日 为走好全球数字发展道路指明方向

2022年11月09日 为慈善事业发展指明了方向与路径

2022年11月15日 为中美关系指明了方向

2022年11月17日 为开启亚太合作新篇章指明方向

2022年11月29日 为传承弘扬人民军队光荣传统、加强新时代军队功勋荣誉表彰工作指明前行方向

2022年12月1日 为新时代新征程全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化指明前进方向。

2022年12月09日 为双边关系改善指明方向, 为中澳关系下阶段发展指明了方向

2022年12月17日 为全球生物多样性治理指明了方向

2023年1月21日 为新时代交通运输发展指明了方向

2023年1月25日 为新时代新征程审计工作指明了前进方向

2023年02月04日 为全面贯彻党的二十大精神指明方向

2023年02月07日 为我们更好推进中国式现代化指明方向

2023年02月10日 为中国经济发展指明方向。

2023年02月20日 为农业强国建设指明方向。 ​

2023年02月21日 为解决“卡脖子”问题指明方向

2023年03月03日 为“三农”发展指明方向

2023年03月07日 为民营经济健康发展高质量发展指明方向

2023年03月10日 为国防和军队建设进一步指明方向

2023年03月21日 为干部推进乡村建设指明方向

2023年03月31日 为新时期黄河保护治理、流域省区转型发展指明方向

2023年04月14日 为“以学铸魂”指明方向

2023年04月18日 为人类社会发展进步指明正确方向

2023年04月24日 为攀登航天科技高峰指明方向

2023年04月27日 为数字基础设施建设平指明方向

2023年05月07日 为新时代新征程上做好党的青年工作指明方向

2023年05月10日 为侨务工作指明方向

2023年05月13日 为推动京津冀协同发展行动方向

2023年05月21日 为中国—中亚合作指明行动方向

2023年05月22日 为中国制造业特别是高端制造业发展指明了方向

2023年05月24日 为在调研中坚持系统观念指明方向

2023年05月26日 为论坛发展、科技创新、国际交流合作等寄予厚望、指明方向

2023年05月29日 为加快实现高水平科技自立自强指明方向

2023年05月29日 为开创我国文艺工作大发展、大繁荣指明了方向

2023年06月02日 为世界经济发展指明了方向

2023年06月04日 为“建设中华民族现代文明”指明方向

2023年06月10日 为内蒙古高质量发展发展指明方向

2023年06月15日 为努力创造属于我们这个时代的新文化指明了方向

2023年06月21日 为生态建设指明方向

2023年06月22日 为做好传承发展工作指明方向

2023年07月07日 为把握“首要任务”进一步指明方向

2023年07月10日 为党的建设和组织工作指明方向

2023年07月13日 为中索(所罗门群岛)关系发展指明了方向。

2023年07月13日 为把握信息革命历史机遇指明方向

2023年07月15日 为加快推进网络强国建设指明方向

2023年07月21日 为做好新时代新征程网信工作指明了方向

2023年07月28日 为推动长江经济带高质量发展谋篇布局、指明方向

2023年08月01日 为新时代中格关系发展指明了方向

2023年08月15日 为中马(马来西亚)携手共建命运共同体指明了方向

2023年08月15日 为湿地保护工作指明方向

2023年08月16日 为人工智能行业健康发展指明了方向

2023年08月19日 为新时代党的宣传思想工作正本清源、守正创新指明了前进方向

2023年08月23日 为中美关系发展指明了方向。

2023年08月24日 为各国深化团结合作、应对风险挑战、共建更加美好的世界指明方向

2023年08月24日 为进一步发展中南关系指明了方向

2023年08月24日 为中国孟加拉两国深化合作指明了方向

2023年08月26日 为全球实现共同发展凝聚合力、指明方向

2023年08月31日 为做好新时代党的侨务工作指明了前进方向

2023年09月01日 为全方位夯实粮食安全根基指明了方向

2023年09月01日 为新时代人才成长指明了方向

2023年09月04日 为服务贸易高质量发展指明了方向

2023年09月06日 为发展智能产业发展指明方向

2023年09月08日 为龙江发展指明方向

2023年09月11日 为构筑向北开放新高地指明方向

2023年09月11日 为科技交流合作指明方向

2023年09月14日 为加快推进网络强国建设指明方向

2023年09月14日 为中新关系高水平发展指明了方向

2023年09月14日 为做好新征程上办公厅工作指明了方向

2023年09月16日 为中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全方向发展指明了方向

2023年09月16日 为中印尼友好关系未来发展进一步指明了方向

2023年09月20日 为坚定文化自信,更好担负起新时代新的文化使命,扎实推进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设指明方向

2023年09月20日 为在全面建设社会主义现代化国家新征程上推进文化传承发展事业指明了前进方向

2023年09月25日 推进新型工业化指明方向

2023年09月27日 为创新发展新时代枫桥经验指明方向

2023年09月27日 为建设更高水平自贸试验区指明方向

2023年09月28日 为做好妇女儿童工作指明了方向

2023年09月30日 构建人类命运共同体理念顺应时代潮流,为提升全球治理指明正确方向。

2023年10月01日 为推动世界和平发展指明了方向

2023年10月03日 为深化新时代中阿出版交流合作指明了方向。

2023年10月06日 为为做好脱贫攻坚工作指明了方向

2023年10月09日 为进一步做好宣传思想文化工作指明了方向

2023年10月09日 为新时代工运事业和工会工作创新发展指明方向

2023年10月09日 构建中乌(乌兹别克斯坦)命运共同体,为两国关系发展进一步指明了方向。

2023年10月10日 为工会工作指明方向

2023年10月12日为做好新时代党的儿童工作、推动儿童事业发展指明了前进方向

2023年10月13日 为推动长江经济带高质量发展指明方向

2023年10月15日 为做好新时代新征程网信工作指明了前进方向

2023年10月15日 为保护传承弘扬长江文化指明方向

2023年10月16日 为做好新时代干部教育培训工作指明了前进方向

2023年10月18日 为我国残疾人事业发展指明了前进方向

2023年10月18日 为浦东发展指明前进方向

2023年10月19日 为高质量共建“一带一路”指明方向

2023年10月19日 为坚持以思想解放推进改革开放指明了前进方向

2023年10月19日 为中国和世界携手实现共同发展繁荣、把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远指明了方向

2023年10月19日 为人类未来发展指明方向

2023年10月20日 为与土库曼斯坦未来合作指明了方向

2023年10月21日 为开辟新时代中巴关系美好未来指明了方向

2023年10月24日 为新时代工人阶级和工会组织更好建功立业、创新创造,指明了前进方向

2023年10月24日 为持续开展事关全局的大事指明方向

2023年10月31日 为新形势下妇女事业和妇联工作发展指明方向

2023年11月7日为全球互联网治理体系变革指明前进方向和实践路径

2023年11月14日 为中美关系发展发展指明方向

2023年11月21日 为世界和平与发展指明方向

2023年11月30日 推进金融高质量发展进一步指明方向

2023年12月2日 为推动长三角一体化发展取得新的重大突破把舵领航、指明方向

2023年12月5日 为加快实现高水平科技自立自强指明方向

2023年12月9日 为洪口乡的发展指明方向

2023年12月9日 为最大的发展中国家和最大的发达国家联合体如何相处指明方向

2023年12月12日 为推动中国经济高质量发展掌舵领航指明方向

2023年12月17日 为建设新时代中国特色社会主义壮美广西进一步指明前进方向

2023年12月18日 为壮乡大地指明发展方向

2023年12月19日 为进一步推动主题教育走深走实指明努力方向

2023年12月20日 为全面推进乡村振兴和共同富裕指明方向和路径

2023年12月28日 指明了人类社会共同发展、长治久安、文明互鉴的正确方向

2023年12月28日 为历经波折的中美关系指明方向

2023年12月30日 为新时代的援外医疗工作指明前进方向

2023年12月31日 为党的群团组织发展指明方向

2024年1月11日 坚定文化自信、保持文化主体性指明方向

2024年1月11日 为新时代人民警察队伍履行职责使命指明前进方向

2024年1月15日 为推动中国冰雪运动实现跨越式发展指明方向

2024年1月15日 为政法战线接续奋进指明方向

2024年1月17日 为中国特色金融发展之路指明方向

2024年1月17日 为多地将资源优势转化为经济优势、竞争优势指明方向

2024年1月19日 为为世界多极化指明方向

2024年1月22日 为防范金融风险,守住金融底线指明方向

2024年1月27日 为中法两国关系未来指明方向

2024年1月30日 为更好传承历史文化遗产指明方向

2024年2月3日 为全党开展主题教育指明方向

2024年2月6日 为推进乡村全面振兴指明了方向

2024年2月7日 为建设中华民族现代文明指明努力方向

2024年2月21日 为厦门的发展理念之变、发展方式之变指明方向

2024年2月26日 为京津冀协同发展指明前进方向

2024年2月27日 为网络强国战略目标阔步迈进,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴指明了方向

2024年3月3日 保障能源发展和安全指明破题方向

2024年3月5日 为强军建设指引奋进方向

2024年3月6日 为建设法治中国指明了前进方向

2024年3月7日 为各地发展新质生产力指明方向。

2024年3月7日 为民营企业高质量发展指明了方向

2024年3月11日 为打通束缚新质生产力发展堵点指明方向

5月30日更新:

2024年3月11日 为推动高质量发展指明了方向

2024年3月15日 为世界文明交流互鉴指明方向

2024年3月18日 为推进新时代学校思想政治教育创新发展指明了方向

2024年3月22日 为奋勇争先,谱写中国式现代化新篇章指明方向

2024年3月23日 为新征程上推动中部地区崛起指明方向

2024年3月23日 为中洪都拉斯关系发展指明方向

2024年3月27日 为我国不同地区结合自身优势发展新质生产力指明了方向

2024年3月28日 为新能源高质量发展指明了前进方向

2024年4月2日 为中印尼命运共同体建设指明方向

2024年4月3日 为新征程上天津高质量发展指明了前进方向

2024年4月3日 为打好‘三北’工程攻坚战指明了方向

2024年4月8日 为今年中美关系发展指明了前进方向

2024年4月8日 为福建高质量发展指明了前进方向

2024年4月8日 为四川扩大开放合作、促进与各区域协同发展指明了前进方向

2024年4月9日 为中新关系未来发展指明了方向

2024年4月10日 为为中密关系美好前景指明方向(密是指密克罗尼西亚联邦)

2024年4月10日 为丰富和发展人类文明新形态指明了前进方向

2024年4月11日 为广大年轻干部指明了“五个自觉”的努力方向

2024年4月12日 为两岸关系指明正确方向

2024年4月12日 为中斯关系未来发展指明了方向(斯洛文尼亚)

2024年4月17日 为中德发展指明方向

2024年4月23日 为重庆各项事业发展指明方向

2024年4月24日 为推动航天强国建设指明方向

2024年4月24日 为中拉深化航天合作指明方向

2024年4月24日 为西部地区高质量发展指明方向

2024年4月27日 为推进数字基础设施建设指明方向

2024年4月27日 为在中国式现代化建设中奋力谱写西部大开发新篇章明确了工作重点、指明了前进方向

2024年4月29日 为乡村史研究指明学术方向

2024年4月29日 为解决人类面临的共同问题指明了方向

2024年4月29日 为重庆开展数字化城市治理指明了方向

2024年4月29日 为进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局指明了努力方向

2024年4月30日 为推动重庆住建事业高质量发展、努力为群众创造高品质生活指明了方向

2024年4月30日 为在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明指明了方向

2024年5月1日 为推动长三角一体化发展指明了前进方向

2024年5月2日 为中塞两国关系未来发展指明方向

2024年5月3日 为做好青年工作指明正确方向

2024年5月7日 为携手开创中法合作新时代指明方向

2024年5月7日 为深入贯彻党的二十大精神、更好融入实施中部崛起战略、加快高质量发展指明了前进方向

2024年5月10日 为未来匈中关系发展指明了方向。

2024年5月12日 为新时代思政课建设守正创新指明方向

2024年5月12日 为推动绿色发展指明方向

2024年5月12日 为推动我国产业结构转型升级、打造中国品牌指明了方向

2024年5月14日 为城市更新指明总体方向

2024年5月15日 为依托长城资源推进乡村振兴指明了前进方向

2024年5月16日 为以高质量发展推进中国式现代化锚定正确方向、指明科学方法

2024年5月20日 为凉山发展指明方向

2024年5月20日 为氢能产业指明了方向

2024年5月20日 为新时代新征程推动基础研究高质量发展指明了方向

2024年5月21日 为新征程上进一步推动长江经济带高质量发展指明了前进方向

2024年5月23日 为旅游业发展指明新方向

2024年5月23日 为我国港口因地制宜培育新质生产力指明方向

2024年5月24日 为山东进一步发展指明方向

2024年5月24日 为新时代我国农业转型升级指明了方向

2024年5月25日 为推动党纪学习教育走深走实指明了着力方向

2024年5月26日 为进一步全面深化改革、推进中国式现代化指明方向

2024年5月28日 为公安机关更好履行职责使命指明了前进方向

2024年5月29日 为新时代新征程“四好农村路”高质量发展指明了前进方向

2024年5月30日 为新时期中俄战略协作指明方向

